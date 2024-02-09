деревня Нововасильевка, деревня Нововасильевка, Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Нововасильевка

Манский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Кияйская волость
1596Ново-Васильевская, д. (п. уч. Колба, 211 дол.), на рч. Колбе; 1-кл. шк. М. Н. Пр.5911716043

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Манский район
165811Нововасильевкадеревня55°16'93°32'N-46-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Манский муниципальный район, Сельское поселение Степно-Баджейский сельсовет
4631428111д Нововасильевка#Н/Д
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