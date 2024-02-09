Вигадка
Гедройцкая волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Выгодна, з. (Граужиниса), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 26, у. гор. 46 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Подбродье 37 в.