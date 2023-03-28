деревня Петряево, Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Петряево

Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
2784Петряево, д.при рч. Осечихе.2140146770Завод дегтярный.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Заречная волость
Петряево д.рч. Осечиха20443091081172252 куз., 1 вет. мел., 1 дехт. з.лесн. изв. плотн.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Ветлужский уезд, Ново-Успенская волость
Петряево дер.1259Карпуновск. 318с. Н.-Успенское 11623207

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Уренский район
18786Петряеводеревня57°41'45°47'O-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Уренский муниципальный район, Сельское поселение Карпунихинский сельсовет
22654424136д Петряеводеревня

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