деревня Большежилкина, деревня Большежилкина, Усольский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Большежилкина

Усольский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Тельминская волость
252Больше-Жилкинское с.крестьяне1119
252Больше-Жилкинское с.поселенцы137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Усольский район
648224Большежилкинадеревня52°32'103°35'N-48-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Усольский муниципальный район, Большееланское сельское поселение
25640404111д Большежилкинадеревня
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