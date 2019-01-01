посёлок Еланка, посёлок Еланка, Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Еланка

Таловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2042Елань (Усть-Такай, Усть-Тай), сц. вл.при рч. Елани.504062329

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Синявская волость
Потулова Н. Н., дв. 2-я часть дер. Анненской (Усть-Токайск), х. «Красная Гора»4626владельческий хутор116
Новохоперский уезд, Ярковская волость
Еланка (Усть-Токай и Колчеванка).4655деревняЕланск. 3-го.951

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Таловский район
617639Еланкапосёлок51°18'с.ш.41°05'в.д.M-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Таловский муниципальный район, Синявское сельское поселение
20651468121п Еланкапоселок
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