село Вербка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Вербка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1888 г. Об отказе в признании чиншевых прав жителям местечка Чечельника Чечельницкой волости Ольгопольского уезда Подольской гу Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ольгопольский уезд, Вербко-Чечельницкая волость
1081. Чечельницкая Вербка, село бывшее владельческое, при речке Савранке, дворов 443, жителей 3369, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ольгопольский уезд, Чечельницкая волость
Вербка-Чечельникская904410316¼6

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2517Вербкаселоцентр сільської радир-н Чечельницькийсільрада Вербська

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