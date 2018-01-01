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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1888 г. Об отказе в признании чиншевых прав жителям местечка Чечельника Чечельницкой волости Ольгопольского уезда Подольской гу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1081. Чечельницкая Вербка, село бывшее владельческое, при речке Савранке, дворов 443, жителей 3369, волостное правление (уездный город в 16 верстах), церковь православная Показать все
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Вербка-Чечельникская904410316¼6
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-2517Вербкаселоцентр сільської радир-н Чечельницькийсільрада Вербська