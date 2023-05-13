село Карги, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Карги

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3183Каргинское (Карги), сел.при рч. Карге.303051146216Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 2. Кузница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Каргинская волость
1022. Каргинское (Карчи), село бывшее государственное, при реке Карге, дворов 75, жителей 425, волостное правление (уездный город в 46 верстах), церковь православная, шко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Каргинская волость
село Каргинское226210111186531753178135343

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Каргинская волость
1) с. Карги, на р. Карчигазе, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., ярм.: 1 января и 29 июня, распланир.Каргинское общество111327339Бывшие государственныеПравославныеРусские35

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
97444Каргисело56°38'с.ш.58°16'в.д.O-40-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000351с Каргисело

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