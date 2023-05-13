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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3183Каргинское (Карги), сел.при рч. Карге.303051146216Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Торжков 2. Кузница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1022. Каргинское (Карчи), село бывшее государственное, при реке Карге, дворов 75, жителей 425, волостное правление (уездный город в 46 верстах), церковь православная, шко Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Каргинское226210111186531753178135343
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Карги, на р. Карчигазе, церк., земск. шк., библ., вол. правл., зем. ст., ярм.: 1 января и 29 июня, распланир.Каргинское общество111327339Бывшие государственныеПравославныеРусские35—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
97444Каргисело56°38'с.ш.58°16'в.д.O-40-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65705000351с Каргисело