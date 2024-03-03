деревня Чурилово Дальнее, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Чурилово Дальнее

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Чурилово-Дальнее, д., р. Зап. Двина, жит. 258 (130 м. 128 ж.), дес. 244, у. гор. 48 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Георгиевск 9 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д Чурилово Дальнее54

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д. Чурилово Дальнее32

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