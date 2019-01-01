село Фошня, село Фошня, Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Фошня

Колпнянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Малоархангельский уезд
3208Богоявленское (Фошня, при нем деревня Воробьевка), с. каз.при р. Фошне.481843206215Церковь православная 1. Ярмарка. Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мало-Архангельский уезд, Фошненская волость
1003. Фошня (Хвошня), село бывшее государственное, при речке Фошне, дворов 47, жителей 350, церковь православная, богадельня, 4 лавки, торжок 15-го сект., ярмарка 13-го и Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

record_textВерст до почтыПочта
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Фошненская волость
Фошня (село)15Колпенское почтово-телеграфное отделение

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Фошнянская волость
село Фошня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Колпнянский район
64043Фошнясело52°18'с.ш.37°13'в.д.N-37-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Колпнянский муниципальный район, Ярищенское сельское поселение
54623425111с Фошнясело
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