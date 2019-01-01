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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3208Богоявленское (Фошня, при нем деревня Воробьевка), с. каз.при р. Фошне.481843206215Церковь православная 1. Ярмарка. Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1003. Фошня (Хвошня), село бывшее государственное, при речке Фошне, дворов 47, жителей 350, церковь православная, богадельня, 4 лавки, торжок 15-го сект., ярмарка 13-го и Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Фошня (село)15Колпенское почтово-телеграфное отделение
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Фошня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64043Фошнясело52°18'с.ш.37°13'в.д.N-37-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54623425111с Фошнясело