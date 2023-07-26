деревня Дунтес скола, Liepupes pagasts, Limbažu novads (на 2019) — Familio

Дунтес скола

Liepupes pagasts, Limbažu novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Лифляндская губерния, Вольмарский уезд, Пернигельская волость
усадьба Каниг4433135665852110

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Limbažu novads, Liepupes pagasts
Duntes skolaagrāk Limbažu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=32707

Мы используем куки для улучшения работы сайта.