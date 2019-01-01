село Русский Ишим, село Русский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Русский Ишим

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
187Русский Ишим, с. каз.при рч. Ишимке.1440130443471Церковь православная 1. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Ишимская волость
97. Русский Ишим, село бывшее государственное, при речке Ишимке, дворов 138, жителей 1086, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви православных, почтов Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Ишимская волость
село Русский Ишим

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
47304Русский Ишимсело53°16'45°31'N-38-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Русско-Ишимский сельсовет
56618431101с Русский Ишимсело
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