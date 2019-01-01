село Турьи, село Турьи, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Турьи

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2296Турьи старые, с. каз.при рч. Турейке.412424234241Церковь православная 1. Торжок Маслобойня.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Муравльская волость
674. Ст. Турьи, село бывшее государственное, при речке Турье, дворов 65, жителей 481, церковь православная, 2 торжка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Журавльская волость
Старые Турьи (село)17Тросна Кромского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
291765Турьисело52°19'с.ш.35°47'в.д.N-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Малахово-Слободское сельское поселение
54654417111с Турьисело
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