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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2296Турьи старые, с. каз.при рч. Турейке.412424234241Церковь православная 1. Торжок Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
674. Ст. Турьи, село бывшее государственное, при речке Турье, дворов 65, жителей 481, церковь православная, 2 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Старые Турьи (село)17Тросна Кромского уезда
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291765Турьисело52°19'с.ш.35°47'в.д.N-36-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654417111с Турьисело