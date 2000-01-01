агрогородок Коровчино, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Коровчино

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Чаусовский уезд
Коровчин7Наследн. Кн. Евг. Любомирского44252119

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чаусский уезд, Чернявская волость
557. Коровчино, село бывшее владельческое, дворов 66, жителей 440, церковь православная, часовня, богадельня, винокуренный завод, мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Черневская волость
27Село Коровчинопроселкеруч. КосинеКоровчинск. с. о. церковн. земли112406406Коровчинск. пр. 3929

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Первомайский сельсовет
аг. Коровчино389

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