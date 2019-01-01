деревня Гребня, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Гребня

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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ПользовательСфера интересовСообществоМатериалы
Маргарита Гаврилова-ШевырёваРеализуется проект по генеалогической реконструкции (Ретно, Болтово, Боровня, Липицы, Грибня, Софиевка Ретновский погот (Ретновская волость Порховский уезд Псковская губе Показать все https://vk.com/club211684454

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11857Грибня, дер.при рч. Колешовке.591180210233

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Ретенская волость
391. Грибня, деревня бывшая государственная, при речке Колешовке, дворов 74, жителей 432, часовня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59651Гребнядеревня58°02'00"30°12'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Горское сельское поселение
49638419171д Гребнядеревня

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