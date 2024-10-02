слобода Замашинския Подгородныя слободы, Сапожокский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Замашинския Подгородныя слободы

Сапожокский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
3017Замашинские Подгородные слободы (*), каз.при рч. Машке.¼4040013381387

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Пригородная волость
Замашкинския пригород. слободы7699при реке Машке632208121764257100½волостн. правл.Зем. шк., толч., 3 кузн., 3 просор., маслобойня, 3 кирпичн. зав.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.