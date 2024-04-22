- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Шарманово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 793.
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шарманово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Кузьмой Артемьевичем Галактионовым в уплату капитального долга по выкуп Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Шарманово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ШармановоVI. Зубаревское общество67303XVIII—2Васильевский приход
д. ШармановоXVIII. Федяковское обществосмотри № 30