деревня Шарманово, деревня Шарманово, Сандыревская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Шарманово

Сандыревская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись дер. Шарманово Понгиловской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 793.
Дело о взносе денег крестьянином дер. Шарманово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда Кузьмой Артемьевичем Галактионовым в уплату капитального долга по выкуп Показать все
Владенная запись лесного надела дер. Шарманово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1874–1875 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Сандыревская волость
д. ШармановоVI. Зубаревское общество67303XVIII—2Васильевский приход
д. ШармановоXVIII. Федяковское обществосмотри № 30
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