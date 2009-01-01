деревня Сварынь, Дрогичинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Сварынь

Дрогичинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ковельский уезд, Леликовская волость
782. Сварино, село бывшее государственное, при Белоозерском водопровод. канале, дворов 51, жителей 313, церковь православная

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Дрогичинский район, Радостовский сельсовет
д Сварынь650

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Дрогичинский район, Радостовский сельсовет
д. Сварынь259

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