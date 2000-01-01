станица Бага-Бурульская, станица Бага-Бурульская, Бурульская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Бага-Бурульская

Бурульская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Калмыцкий округ
2397Бурульская (Среднего улуса пятая сотня), калм. сотня.на балке Большом Гашуне.45185381424Хурульский молитвенный дом и один обывательский дом.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Донского войска область, Сальский округ, Бурульская станица
станица Бурульская

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Бурульская станица
512Бурульская станица, при реке Бол.-Гашун18616326542428Ст. пр., кредитное товарищество., хурул, приходское училище120
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