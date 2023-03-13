выселок Челмадаево, выселок Челмадаево, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Челмадаево

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
449Челмадаево (выс. из Рыскина), каз.при руч. Шишове.2222113423440

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Хитровская волость
317. Челмодаево, деревня бывшая государственная, дворов 115, жителей 914
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