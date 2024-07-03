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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 3) 186. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
351. Перкумля, деревня бывшая владельческая, при озере Андозерском, дворов 12, жителей 85, волостное правление (уездный город в 50 верстах), часовня, почтовая станция, В Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Перкумец6611911758608201321414154[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
66Перкумец (Перкумзь) (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.Перкумзского2242525710955+7земледелиелесные заработкиТихвинский почтовый трактколодезьЧасовня, волостное правление, пчт. отд., поч. и зем. кон. ст., земская школа, мелочная лавка, казенная винная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35432Перкумзьдеревня60°02'с.ш.37°00'в.д.P-37-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19610408169д Перкумзьдеревня