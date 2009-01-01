Населенное место

Кисели, им. (Немиро), р. Висла, жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 105, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.

Кисели, мел, (Немиро), р. Висла, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 2, раз. см. пред.

Кисели, ус. (Касперовичей), р. Висла, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13,33, раз. см. предыдущ.