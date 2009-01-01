деревня Кисели, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Кисели

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Гермакишская волость
Кисели, им. (Немиро), р. Висла, жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 105, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.
Кисели, мел, (Немиро), р. Висла, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 2, раз. см. пред.
Кисели, ус. (Касперовичей), р. Висла, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13,33, раз. см. предыдущ.
Кисели, д., р. Висла, жит. 105 (49 м. 56 ж.), дес. 96, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Яршевичский сельсовет
д Кисели23

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Кисели61

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