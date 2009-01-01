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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кисели, им. (Немиро), р. Висла, жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 105, у. гор. 53 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 33 в., ст. ж. д. Молодечно 34 в.
Кисели, мел, (Немиро), р. Висла, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 2, раз. см. пред.
Кисели, ус. (Касперовичей), р. Висла, жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 13,33, раз. см. предыдущ.
Кисели, д., р. Висла, жит. 105 (49 м. 56 ж.), дес. 96, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кисели23
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кисели61