Населенное место

Закунцы, ф. (Круковской), р. Ошмянка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 132, у. гор. 66 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Гудогай 22 в.