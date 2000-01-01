рабочий посёлок Речица, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Речица

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Столинская волость
656. Речица, село бывшее владельческое, при реке Горине, дворов 31, жителей 332, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Столинская волость
Речица, деревня440893388646
Речица, имение1313389646

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Столинский район
рп Речица6280

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Речицкий сельсовет
рп Речица1320

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