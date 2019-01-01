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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2954Карловка, д. каз.при безымянном пруде.652043180174Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1083. Карловка, сельцо бывшее государственное, дворов 65, жителей 447, волостное правление (уездный город в 65 верстах), часовня, школа, 2 лв., зерк. з.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
сельцо Карловка192225337477162816923320[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Карловка сельцо72143819719038712165—волостн. правл.Часовня каменная
Светлейшего князя Горчакова вл. ус.7220519203912370½Карловка
Светлейшего князя Горчакова лесн. стор.7221111212370—Карловка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329756Константиновкадеревня54°21'с.ш.41°13'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658436156д Константиновкадеревня