деревня Суетово, деревня Суетово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Суетово

Ярцевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6279Суетово (Суйтово), с. вл.при рч. Халынке.352595454Церковь православная 1. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Суетовская волость
335. Новая Суетова, деревня бывшая владельческая, при речке Халынке, дворов 10, жителей 58, волостное правление (уездный город в 38 верстах). В ½ версты — церковь правосл Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Суетовская волость
344Старое СуетовоДеревня35156367
347СуетовоВладельческая усадьба35131
348СуетовоСело3541713Церковь, министерское училище, ярмарка на Троицын день, 2 лавки, фельдшерский пункт, казен. винная лавка, дровян. склады, кузница.
349СуетовскоеВладельческая усадьба35132

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Суетовская волость
село Суетово

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Ярцевский район
214712Суетоводеревня55°06'00"32°55'00"N-36-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Ярцевский муниципальный район, Суетовское сельское поселение
66658480101д Суетоводеревня
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