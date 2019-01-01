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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6279Суетово (Суйтово), с. вл.при рч. Халынке.352595454Церковь православная 1. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
335. Новая Суетова, деревня бывшая владельческая, при речке Халынке, дворов 10, жителей 58, волостное правление (уездный город в 38 верстах). В ½ версты — церковь правосл Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
344Старое СуетовоДеревня35156367
347СуетовоВладельческая усадьба35131
348СуетовоСело3541713Церковь, министерское училище, ярмарка на Троицын день, 2 лавки, фельдшерский пункт, казен. винная лавка, дровян. склады, кузница.
349СуетовскоеВладельческая усадьба35132
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Суетово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
214712Суетоводеревня55°06'00"32°55'00"N-36-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66658480101д Суетоводеревня