мыза Дюнгоф, Бауский уезд, Курляндская губерния (на 1890) — Familio

Дюнгоф

Бауский уезд, Курляндская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
мыза
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Бауский уезд, Волость Дюнгоф
Дюнгоф1163760345376369745сведений нет

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