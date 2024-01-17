деревня Новое, Берёзовский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Новое

Берёзовский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Песковская волость
деревня Новые-Пески1671180355271046934577927018

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Песковская волость
НовоеДеревня341117713Картуз-Береза

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Березовский район, Стригинский сельсовет
д Новое153

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Берёзовский район, Стригинский сельсовет
д. Новое137

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