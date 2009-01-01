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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Ходоровцы, з., (Будкевича), спл. р. Лебеда, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. ½, у. гор. 34 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Неман 25 в.
Ходоровцы, мел. (Шалевича), спл. р. Лебеда, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Ходоровцы, д. р. Лебеда, жит. 339 (167 м. 172 ж.), дес. 307½, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ходоровцы351
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Ходоровцы131