Населенное место

Ходоровцы, з., (Будкевича), спл. р. Лебеда, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. ½, у. гор. 34 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Неман 25 в.

Ходоровцы, мел. (Шалевича), спл. р. Лебеда, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 1, раз. см. пред.