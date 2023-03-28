деревня Луговая, деревня Луговая, Коркинская волость, Туринский уезд (на 1912) — Familio

Луговая

Коркинская волость, Туринский уезд (на 1912)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине из ссыльных д. Луговой, Коркинской вол., Туринского округа Артемии Алексеевиче Медведеве, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1898 г. // Гос. а Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Туринский округ
2617Луговая, д. каз.при р. Туре.9959203211Запасный хлебный магазин.

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Туринский уезд, Коркинская волость
Луговая дер., при р. Туре, на почт. тр. 414933480
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