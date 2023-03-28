село Гнилец, село Гнилец, Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гнилец

Троснянский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2335Михайловское (Гнилец, Глинец), с. вл.при рч. Гнильце.4327174629658Церковь православная 1. Маслобоень 40.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Никольская волость
683. Гнилец (Михайловское), село бывшее владельческое, дворов 130, жителей 1430, церковь православная, школа, лавка, постоялый двор, ярмарка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Никольская волость
Гнилец (село)18Тросна Кромского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Троснянский район
63933Гнилецсело52°22'с.ш.36°01'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Троснянский муниципальный район, Никольское сельское поселение
54654422106с Гнилецсело
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