колония Лихтфельд, колония Лихтфельд, Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Лихтфельд

Бердянский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Бердянский уезд
517Лихтфельд, колон. менонит. вед. попечит. комит.при рч. Юшанлы.772544175153Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Гальбштадтская волость
105. Литфельд, колония немцев, при речке Юманле, дворов 47, жителей 304, школа, 2 лавки, пивовареин. з.
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