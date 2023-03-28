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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 1/2 надела Михаилом Вавиловым, крестьянином д. Бовыкино Хопылевской вол. Романово-Борисоглебского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Бовыкино Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Александровне Житинской. 1882–18 Показать все
Владенная запись части дер. Бовыкино Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 716.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Булыкино [По страх. списку — Бовыкино] I. Бабкинское общество45 [В Рыбинском уезде]47II—2Борзовский приход [В Рыбинском уезде]
д. БулыкиноII. Судаковское обществосмотри № 4