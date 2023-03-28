деревня Булыкино, деревня Булыкино, Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Булыкино

Хопылевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 1 1/2 надела Михаилом Вавиловым, крестьянином д. Бовыкино Хопылевской вол. Романово-Борисоглебского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Бовыкино Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда крестьянами временнообязанными помещице Александре Александровне Житинской. 1882–18 Показать все
Владенная запись части дер. Бовыкино Хопылевской волости Романов-Борисоглебского уезда. 1868 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 716.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Хопылевская волость
д. Булыкино [По страх. списку — Бовыкино] I. Бабкинское общество45 [В Рыбинском уезде]47II—2Борзовский приход [В Рыбинском уезде]
д. БулыкиноII. Судаковское обществосмотри № 4
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close