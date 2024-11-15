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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3036Моховое, с. вл.при колодце и пруде.141436191181Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Крестобогородицкое, Моховое тож33Ал. Вас. Голощапов1533635
С. Крестобогородицкое, Моховое тож33Ал. Вас. Голощапов1533635
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1223. Моховое, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 398, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Моховое, Кресто-Богородицкое тож с.8082при ручье Шереметьеве6826224851070157Никольское Цер. кам., каз. вин. лав., пар. мел., зан. хлебоп.
При с. Моховом пос. част. владел.8083при ручье Шереметьеве2———70157Никольское
Голощапова двор. ус при с. Моховомъ8105—с.н.с.н.с.н.70157Никольское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
779Моховоесело53°57'с.ш.39°36'в.д.N-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644488131с Моховоесело