село Моховое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Моховое

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3036Моховое, с. вл.при колодце и пруде.141436191181Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Крестобогородицкое, Моховое тож33Ал. Вас. Голощапов1533635
С. Крестобогородицкое, Моховое тож33Ал. Вас. Голощапов1533635

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергиевская волость
1223. Моховое, село бывшее владельческое, дворов 60, жителей 398, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Сергиевская волость
Моховое, Кресто-Богородицкое тож с.8082при ручье Шереметьеве6826224851070157Никольское Цер. кам., каз. вин. лав., пар. мел., зан. хлебоп.
При с. Моховом пос. част. владел.8083при ручье Шереметьеве270157Никольское
Голощапова двор. ус при с. Моховомъ8105с.н.с.н.с.н.70157Никольское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
779Моховоесело53°57'с.ш.39°36'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Успенское сельское поселение
61644488131с Моховоесело

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