деревня Мока, Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930) — Familio

Мока

Б. Тулунский округ, Сибирский край (на 1930)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Нижнеудинский округ, Больше-Мамырская волость
42Мокинская д.крестьяне219
42Мокинская д.поселенцы8

Список населённых мест Сибирского края 1930 года

Название№ по округу№ по районуТипМестоположениеГод возникновенияХозяйств по переписи 1926 годаМужчин по переписи 1926 годаЖенщин по переписи 1926 годаВсего по переписи 1926 годаПреобладающая национальностьКм. до окружного центра летомКм. до окружного центра зимойКм. до районного центра летомКм. до районного центра зимойКм. до сельсовета летомКм. до сельсовета зимой
Сибирский край, Б. Тулунский округ, Братский район, Больше-Мамырьский сельсовет
Мока (материковая)15деревняр. Ангара 1888246769136Русские34134185851515
Мока (островная)16деревняр. Ангара 349998197Русские34134185851515

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