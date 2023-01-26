деревня Александрово, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Александрово

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Миорская волость
Александрово, им. (Зайковского), оз. Орцы, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 229, у. гор. 34 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бальбиново 31 в.
Александрово, д., оз. Орцы, жит. 26 (15 11 ж.), дес. 28, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д Александрово13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д. Александрово15

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