деревня Нажаровье, Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Нажаровье

Ремедская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отдаче крестьянам с. Нажеровье Ремедской волости Гдовского уезда в аренду казенной оброчной статьи. 1901–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О разделе однопланной земли между селениями Великуши, Луготино, Нажеровье и Голодула (бывшее Лихардова) Ремедской волости; о выделе хуторского участка крестьянину деревни Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1397Нажеровье (Пажаровья), д. каз.при р. Желче.4758365
1398Нажеровье (Пажаровья), д. вл.при р. Желче.4758154139

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Ремедская волость
Нажеровье д.453 стан2766 участок7почтово-телеграфное отделение Полна.

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