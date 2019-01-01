село Полново, Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Полново

Демянский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Полновская волость
480. Полново, село бывшее удельное, при озере Селигере, дворов 6, жителей 37, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В 15 верстах Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Демянский уезд, Полновская волость
село Полново9721126333722231325164829[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Полновская волость
35Полново (пскл.)2-го стана, 2-го зем. уч.На соб. зем. многих лиц59519714524235++торговляземледелиеозеро Селигер.1 кл. школа Министерства Народного Просвещения, волостное правление, 1 земская конная станция, пчт. отд., пароход. прстн., фельд. и кв. урядн., 11 лав., 3 гонч. зав., ярм Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Демянский район
314268Полновосело57°32'00"32°57'00"O-36-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Демянский муниципальный район, Полновское сельское поселение
49612443101с Полновосело

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