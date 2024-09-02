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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
629. Нефедовское, село бывшее удельное, дворов 54, жителей 342, церковь православная, часовня, 11 лавок, ярмарка с 4-го по 6-ое декабря.
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
15Нефедовская (Малая Чужга) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Нефедовского68961531663191555см.земледелиеотх. зар.—река Чужга.Школа, хлебо-запасный магазин, торжок: 9-я пятница после Пасхи и 9 декаб., смежна с Чуженгским пог.
30Чуженгский (Чужеварваринский) (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля223581555+церковная службаземледелие—колодезьЦерковь, 5 мелочных лавок, трж.: 4 дек. и в 9-ю пятницу после Пасхи, смежен с деревней Нефедовской.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Нефедовская (колхоз,молочн. проп. п.,шк. I ст.) 272деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: 39 км.Зимнее: 180 км. Летнее: 184 км.7678
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35319Нефедовскаядеревня60°34'с.ш.39°48'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452216д Нефедовскаядеревня