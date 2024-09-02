деревня Нефедовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нефедовская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Варваринской Чужгинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
629. Нефедовское, село бывшее удельное, дворов 54, жителей 342, церковь православная, часовня, 11 лавок, ярмарка с 4-го по 6-ое декабря.

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Воскресенская волость
15Нефедовская (Малая Чужга) (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Нефедовского68961531663191555см.земледелиеотх. зар.река Чужга.Школа, хлебо-запасный магазин, торжок: 9-я пятница после Пасхи и 9 декаб., смежна с Чуженгским пог.
30Чуженгский (Чужеварваринский) (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля223581555+церковная службаземледелиеколодезьЦерковь, 5 мелочных лавок, трж.: 4 дек. и в 9-ю пятницу после Пасхи, смежен с деревней Нефедовской.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Огибаловский сельсовет
Нефедовская (колхоз,молочн. проп. п.,шк. I ст.) 272деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 35 км. Летнее: 39 км.Зимнее: 180 км. Летнее: 184 км.7678

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
35319Нефедовскаядеревня60°34'с.ш.39°48'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Тигинское сельское поселение
19618452216д Нефедовскаядеревня

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