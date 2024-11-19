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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Моствилишки, им. (Сидоровичей), жит. 22 (10 м. 12 ж.), дес. 248, у. гор. 5 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Солы 18 в.
Моствилишки, выс. (Сидоровичей), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. ½, у. гор. 6 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 19 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Моствилишки177
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Моствилишки63