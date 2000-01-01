слобода Заидомская, слобода Заидомская, Арефинская волость, Муромский уезд (на 1905) — Familio

Заидомская

Арефинская волость, Муромский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Муромский уезд
3620Заидомская, сл. вл.при рч. Идомке.6010177584

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Муромский уезд
Д. Новинки, Ивашево, Вырынаево, Евсевьево, Еловка и Заедомская слобода12Надеж. Петр. Кушникова505
С. Глебово, Митино. Сц. Чеванино и Заидомская слобода. Д. Городищи, Поповка, Попышево, Карбышево, Сухарево, Терпишка, Каменка, Беляйково, Лазарево пустошь32Праск. Кириловна Пестель11273415

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Муромский уезд, Арефинская волость
3877Заидомская слобода721419669
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