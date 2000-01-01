деревня Каликино, город Бор, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Каликино

город Бор, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Семеновский уезд
3939Каликино, д. вл.при болоте и колодце.45224897126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Дроздовская волость
986. Калинина, деревня бывшая владельческая, дворов 62, жителей 280, сапожно-вал. зав. кузн.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Семеновский уезд, Дроздовская волость
д. Каликино2434227

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Семеновский уезд, Кантауровская волость
Каликино дер.337Уткинский356Уткин. п/о74127

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Бор
17795Каликинодеревня56°32'44°03'O-38-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Бор
22712000128д Каликинодеревня

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