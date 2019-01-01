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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 3 участка Тотемского уезда о разрешении продажи леса из надела крестьянам дер. Проскурино Миньковской волости. 1905 г. // Гос. а Показать все
Дело об утверждении распоряжения земского начальника 3 участка Тотемского уезда о выдаче хлебной ссуды крестьянам дер. Проскурино Миньковской волости. 1913 г. // Гос. арх Показать все
Дело по прошению крестьянина Ассона Шалаевского о перечислении его из дер. Демьянцева в дер. Проскудино Миньковской волости. 1883–1885 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Вотчинской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9801Просвиркино (Прокунина), д. каз.при р. Вотче.6750155048
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4343ПроскуриноМиньковское.Иоанно-Предтеченскийбывшие государственные651045139143
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Проскурнино (кх.,1 торг. завед.,шк. I ст.) 3781деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.Зимнее: 300 км. Летнее: —.6871
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34897Проскурнинодеревня59°48'с.ш.43°28'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444171д Проскурнинодеревня