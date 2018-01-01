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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о ссыльно-поселенце из крестьян дер. Медведевки, Даниловской вол., Аткарского уезда, Саратовской губ. Иване Иванове Лошинине, обвинявшемся в оскорблении лиц царской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
365Медведевка, д. каз.при р. Лаурзе.154063243254
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
137. Медведевка, деревня бывшая государственная, при речке Лаурзе, дворов 95, жителей 822
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43575Медведевкадеревня52°01'с.ш.44°54'в.д.N-38-138
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63604423111д Медведевкадеревня