деревня Медведевка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Медведевка

Аткарский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о ссыльно-поселенце из крестьян дер. Медведевки, Даниловской вол., Аткарского уезда, Саратовской губ. Иване Иванове Лошинине, обвинявшемся в оскорблении лиц царской Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
365Медведевка, д. каз.при р. Лаурзе.154063243254

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Даниловская волость
137. Медведевка, деревня бывшая государственная, при речке Лаурзе, дворов 95, жителей 822

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аткарский район
43575Медведевкадеревня52°01'с.ш.44°54'в.д.N-38-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аткарский муниципальный район, Даниловское сельское поселение
63604423111д Медведевкадеревня

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