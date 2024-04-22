село Богдановка, село Богдановка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Богдановка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4306Богдановка, с. вл.при урочищах Байраке и Гавином.232559213240Церковь православная 1. Заводов 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Богдановка, Моисеевка и Худолеевка, д. Гробовка и х. Муреньков12Алексд. Старицкий19948

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Рокитянская волость
1071. Богдановка (Лазоривка), село бывшее владельческое, дворов 64, жителей 285, церковь православная, питейный дом, ярмарка, 1 паровая и 2 ветр. млнц., кирпичный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Рокитянская волость
4.0Богдановка селоБогдановское крестьян собственников62067521175294301595

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19284Богданівкаселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Богданівська
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