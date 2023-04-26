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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Паспорт № 2416 крестьянина села Гостева Тумской волости Суздальского уезда Крутова Ивана Ефремовича. Тумское волостное управление Суздальского уезда, 17 октября 1913 г. И Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5215Гостево, с. вл.при пруде.121248144152Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Суздальский уезд
С. Гостево, Д. Долгие Луги19Ев. Фед. Карцева1231133
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
624. Гостево, село бывшее владельческое, дворов 53, жителей 339, 2 церкви православных, ткацкая светелка, ветряная мельница
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6417Гостево село4418348143