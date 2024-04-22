сельцо Раева, сельцо Раева, Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1859) — Familio

Раева

Перемышльский уезд, Калужская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По поводу произнесения крестьян Калужской губ., Перемышльского уезда, Железцовской вол. сельца Раева Федором Михайловым Казаковым в д. Воронках 2 стана Звенигород. уезда Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3721Раева, сц. вл.при рч. Райзянке.35927238212Завод 1.
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