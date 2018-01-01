село Лещатов, село Лещатов, Львівська область (на 2018) — Familio

Лещатов

Львівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Княжская волость
248. Ляшки, село бывшее владельческое, дворов 24, жителей 214, церковь православная, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Львівська область
А-15124Лещатівселор-н Сокальськийсільрада Боб'ятинська
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