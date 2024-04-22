село Среднетёплое, село Среднетёплое — Familio

Среднетёплое

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Луганская станица
4183Средне-Теплый хутор, Луганской станицы, при реке Теплой802022302204Хуторское правление, маслоб. зав., 3 вод. и 2 ветр. мел.2129025

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-13529Середньотеплеселор-н Станично-Луганськийсільрада Нижньотеплівська
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