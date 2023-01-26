станица Потемкинская, Потемкинская станица, 2-й Донской округ (на 1915) — Familio

Потемкинская

Потемкинская станица, 2-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
722Потемкинская, станица казачья.при р. Дону и рч. Подпольной.5035013141144Церковь православная 1. Ярмарок 2. Паромная переправа.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Второй Донской округ, Потемкинская станица
станица Потемкинская34499022221515467248369508сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Потемкинская станица
371Ближне-Чигонацкий хутор, Потемкинской станицы, при оз. Чигонацком66В общ. вл. стан.191198Хуторское правление280501
3657Потемкинская стан., при реке Дон7009901815081503Засед., ст. и хут. пр., 2-хкл, уч., 2 школа, церковь, кредитное товарищество, вальц. мел., почт. отд., зем. приемн. покой28050

Мы используем куки для улучшения работы сайта.