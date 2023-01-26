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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
722Потемкинская, станица казачья.при р. Дону и рч. Подпольной.50—35013141144Церковь православная 1. Ярмарок 2. Паромная переправа.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
станица Потемкинская34499022221515467248369508сведений нет
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
371Ближне-Чигонацкий хутор, Потемкинской станицы, при оз. Чигонацком66В общ. вл. стан.191198Хуторское правление280501
3657Потемкинская стан., при реке Дон7009901815081503Засед., ст. и хут. пр., 2-хкл, уч., 2 школа, церковь, кредитное товарищество, вальц. мел., почт. отд., зем. приемн. покой28050—