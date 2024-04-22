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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1262Николаевское (Чибирлей), с. вл.при рч. Медаевке.1512162597629Церковь православная 1. Часовня. Мельница 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Чибирлей10Князь Сем. Мих. Воронцов602—163
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
709. Чибирлей (Николаевское), село бывшее владельческое, при речке Медаевке, дворов 269, жителей 1467, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47526Чибирлейсело52°58'46°37'N-38-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56640429101с Чибирлейсело